Ремонт тепловизоров строительных | бытовых | медицинских | охотничьих | сервисный центр в Казани
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Cреднее время ремонта на прошлой неделе
43 мин
Без выходных Пн-Пт 9:00 до 19:00
Сб-Вс 10:00 до 17:00
+7 (909) 309-90-46

Ремонт тепловизоров бытовых охотничьих медицинских

Перезвоним за 1 минуту
Время ремонта от 30 минут до 2,5 часов. Запчасти в наличии на нашем складе
Подробнее о ремонте
Устраним любую неисправность тепловизора
Частые неисправности
Поврежден
объектив от 1500 Поврежден
экран от 1400
Отломана крышка окуляра от 3000 Нет изображения  от 2500 Запускается и гаснет от 400 Поврежден корпус от 2000
Половина изображения в видоискателе и на видео от 500 Замена
разъемов от 500 Замена
процессора от 800 Замена электронно - лучевой трубки от 1500
Популярные виды работ
Вертикальные-горизонтальные полосы от 900 Восстановление после коррозии (попадании влаги) от 500 Ремонт платы управления от 800 Ремонт wi-fi модуля от 800 Замена микросхемы усилителя от 600
Ремонт датчика синхроимпульсов от 1 700 Перепрошивка и обновление устройства от 400 Ремонт и замена акумулятора от 700 Замена USB разъема от 600 Ремонт встроенного дальнометра и других устройств от 700
Ремонт тепловизоров всех брендов
Наша компания это крупный сервисный центр по ремонту промышленной и бытовой техники. У нас собственный склад запчастей. В штате только профессионалы с большим стажем. Специалисты проходят ежегодно курсы повышения квалификации.
Популярные марки тепловизоров, которые мы ремонтируем
  • Flir
  • Laserliner
  • PGK
  • Elitech
  • Bosch
  • Fluke
Ремонт тепловизора быстро и качественно

Мастерская осуществляет комплексный ремонт тепловизоров. Чиним модели всех типов: прицелы, бинокли, монокуляры, очки и насадки. Даем гарантию на выполненные работы. Возможно сервисное обслуживание тепловизионных прицелов Pulsar, Electrooptic, Fortuna и ATN. В наличии оригинальные запчасти для быстрого ремонта.

Ремонт в день обращения

Продуманная система работы с клиентами позволяет нам выезжать по указанному адресу в течение часа после получения заявки на предоставление услуг. Это дает возможность значительно ускорить ремонт тепловизора.

Наши услуги

Ремонт тепловизоров

Ремонт бытовых тепловизоров строительных

Ремонт биноклей тепловизоров

Ремонт медицинских тепловизоров

Ремонт монокуляров тепловизоров

Ремонт насадок тепловизоров

Ремонт очков тепловизоров

Ремонт прицелов ночного видения

Ремонт тепловизоров бытовых строительных ночных прицелов

Ремонт тепловизоров требует от мастера определенных навыков и знаний. Это сложное оборудование, которое используется в разных сферах. Каждый тип оборудования имеет свои особенности. Например, ремонт тепловизоров пульсар часто включает замену крепежей из-за внешних механических повреждений. Приборы этой марки применяются в военной сфере, на охоте, а также в ходе промышленного производства.
Наши мастера ремонтируют любые поломки приборов всех брендов, не зависимо от их предназначения. Применяя новые технологии диагностики, они быстро обнаруживают поломку и устраняют ее. В нашем сервисе возможно заказать срочный ремонт, при условии наличия необходимых запчастей на замену. Уточнить все эти вопросы можно по контактному номеру телефона.

Цены на ремонт тепловизоров

Стоимость работы напрямую зависит от сложности поломки и типа оборудования. Наши мастера работают оперативно и качественно. В случае необходимости заказа дел=талей, ремонт может продлиться до 5 рабочих дней.
Мы гарантируем качественный и недорогой ремонт тепловизоров Flir, Pulsar, Electrooptic, Fortuna, ATN и других брендов. Некоторые модели представляют собой компактные портативные устройства, другие являются стационарными установками. Это также влияет на стоимость ремонтных работ. Когда требуется устранить неполадку у габаритного прибора, наш мастер выедет по указанному адресу и проведет все необходимые работы.
Для заказа мастера с выездом или оформления заявки на прием прибора в сервисе, необходимо позвонить нашему менеджеру или заполнить форму обратной связи на сайте. При разговоре, мастер расскажет о предварительной стоимости услуги.
Стоимость работ зависит от срочности выполнения заказа. Однако, наши мастера всегда выдерживают оговоренные сроки. Мы понимаем, что затянувшийся ремонт тепловизора Testo может принести финансовые потери владельцу. Ведь модели этого бренда наиболее часто применяются в строительстве.
Благодаря прямым поставкам оригинальных запчастей от производителя, мы можем предложить каждому клиенту выгодную стоимость качественных комплектующих. Мы гарантируем качество своей работы.

Ремонт прицелов ночного видения

Оптика для военных или охотников играет решающую роль. Без точного прицела, который корректно отображает изображение ночью, оружие становится бесполезным. Поэтому ремонт тепловизоров guide, Пульсар, Veber и других часто проводится с опоздание со стороны наших клиентов. Чтобы ночное видение не подводило, желательно проводить сервисное обслуживание и периодически настраивать прибор и его функционал.
Применяя прибор ночного видения в агрессивных условиях, владельцы подвергают его риску механических повреждений и воздействию высокой влажности. Частой проблемой поломок является сбой в работе датчика температур.
Чтобы не подвергать себя опасности и не пострадать от несвоевременной поломки, ремонт прицелов ночного видения необходимо проводить до появления признаков неисправности. Необходимо постоянно проходить сервисное обслуживание и определять слабые стороны прибора.

Ремонт медицинских тепловизоров

Наш сервис занимается не только оборудованием для строительства, производства и охоты. Мы выполняем качественный ремонт медицинских тепловизоров. К нам обращаются с любыми моделями переносного и стационарного типа. Звоните нам прямо сейчас и получите качественное обслуживание по выгодной цене.

 

Ремонт тепловизоров в Казани
+7 (909) 309-90-46
Диспетчерская:
Пн—Пт:с 09:00 до 19:00
Сб—Вс:с 10:00 до 17:00
Выезд на ремонт:
Пн—Вс:с 10:00 до 17:00
Оставьте заявку
Справедливые цены на все услуги!
Экономим
Имеем собственный склад запчастей для любых типов тепловизоров. Работают квалифицированные мастера. Даем длительную гарантию на работы и запчасти до 180 дней
Сами осуществляем профессиональную подготовку инженеров компании, что исключает лишние затраты на обучение в специализированных центрах. Производим ремонт любой сложной техники.
Не экономим
Устанавливаем на приборы клиентов только проверенные запасные части, избегаем использования низкопробных подделок. Гарантируем качество комплектующих
Берем на работу только квалифицированных инженеров. Не практикуем привлечение к ремонту техники эмигрантов и мастеров, не имеющих требуемой квалификации.
Все дело в мастерах
У нас работают настоящие профессионалы с огромным опытом
Молодых мастеров обучаем в собственном обучающем центре. Берем на работу только тех, кто показал отличные результаты в обучении.
Андрей Сергеев
опыт работы 25 лет, из них 10 лет в нашей компании
В сервисном центре работают 32 мастера
10 лет — средний стаж мастера по ремонту в нашей компании. Каждый день мы чиним около 30 тепловизоров и оптических приборов
Мастера, которые работают у нас со дня основания компании
Вологжанин Ф.С.
опыт работы 10 лет
Федоров П.А.
опыт работы 15 лет
Лефортов С.М.
опыт работы 17 лет
Волотко А.А.
опыт работы 17 лет
Оставьте заявку
Мы перезвоним через 3 минуты 
Соблюдаем порядок. Оформим все документы
1.
Заявка на сайте или звонок
Позвоните нам по телефону +7 (909) 309-90-46 или оставьте заявку на сайте
2.
Привозите прибор на бесплатную диагностику
Производится разборка и диагностика бесплатно, если вы согласны на ремонт. В случае отказа от ремонта вы оплачиваете  — 490 рублей.
3.
Определение цены и начало ремонта
Мастер сообщает результат диагностики и стоимость ремонта. Только после вашего согласия мастер начинает ремонт тепловизора. 
4.

Починим ваш тепловизор, пока вы пьете кофе
Мастер ремонтирует тепловизор. Вы принимаете результат работы, проверяете работоспособность прибора и получаете гарантийный талон. 
Гарантия на ремонт и запчасти        180 дней

Договор возмездного
оказания услуг

Квитанция
оплаты ремонта

Гарантийный
талон

Закажите ремонт 
Мы перезвоним через 3 минуты и зададим все необходимые вопросы
Только качественные услуги
Иванов А.С.
генеральный директор
« Мы всегда стараемся следовать принципу „Качественная работа, выполненная в срок — это стандарт, а не исключение“. В нашей компании строгие требования ко всем сотрудникам, поэтому у нас нет и не бывает случайных людей. Узкая специализация в области ремонта оборудования позволяет нам гарантированно держать высокую планку качества работы. »
Три главные ценности нашей компании — оперативность, компетентность и забота о клиенте.
Рекомендации
Для того чтобы как можно дольше не обращаться в мастерскую с просьбой отремонтировать прибор, нужно стараться беречь тепловизор от трёх главных неприятностей: Случайных ударов, Попадания влаги к внутренним системам. Проникновения пыли.
Часто задаваемые вопросы
  • Как оставить заявку?
    Позвоните нам или оставьте онлайн заявку на сайте. Назовите модель тепловизора и причину неисправности. Специалист назовет вам примерную цену ремонта тепловизора и стоимость запчастей.
  • Сколько будет стоить ремонт тепловизора?
    Окончательную стоимость ремонта мастер сможет назвать после бесплатной диагностики вашего прибора. С полным списком услуг и цен вы можете ознакомиться в разделе.
  • Сколько стоит диагностика?
    Диагностика бесплатна, если вы согласны на дальнейший ремонт. В случае отказа от ремонта вы оплачиваете  — 490 рублей.
  • Сколько занимает ремонт тепловизора?
    Ремонт занимает от 30 минут до 2,5 часов - в зависимости от неисправности.
  • Какие документы и гарантии предоставляются?
    После ремонта тепловизора вы получаете гарантийный талон сроком на 180 дней, сервисный бланк и бланк строгой отчетности.
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+7 (909) 309-90-46
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Срочный ремонт тепловизоров в Казани Гарантия 180 дней

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